Россиянам разрешат снимать наличные с карт на кассах магазинов

Банки и платежные системы собираются предложить россиянам сервис, позволяющий на кассе магазина не только расплатиться картой за выбранные товары, но снять наличные. Как стало известно «Ведомостям», в одном из вариантов получить с карты деньги можно будет только при совершении покупки, по другому – без привязки к оплате.

Изданию стало известно, что этим сервисом заинтересовались Сбербанк, ВТБ и «Русский стандарт», а также платежная система MasterСard. Возможно, Сбербанк запустит услугу во втором квартале 2018 года, но официального подтверждения этим сведениям нет.

Есть также информация, что обналичиваемая сумма будет ограниченной.

В ответ на запрос «Ведомостей» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что MasterСard обращалась в службу с вопросом, будет ли соответствовать законодательству выдача наличных в торговых точках при условии оплаты товаров картой. Заместитель руководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева сообщила изданию, что при прочих равных условиях это не повлечет ограничение конкуренции.