Госдеп возложил на Россию ответственность за химические атаки в Сирии

Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении обязательств по предотвращению использования химического оружия против мирного населения. Как сообщает RNS, ведомство заявило, что РФ «прикрывает» сирийский режим и его преступления.

«В прошлом месяце в Париже госсекретарь отметил, что Россия с самого момента вовлечения в ситуацию в Сирии постоянно несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и множество других сирийцев, пострадавших от химического оружия. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства. Применение химического оружия всеми сторонами конфликта в Сирии безоговорочно прекращено. Сирийский народ страдает, остальной мир наблюдает», — сказано в тексте пресс-службы.

Госдеп утверждает, что за последние 30 дней имело место еще одно использование хлора против сирийцев в провинции Идлиб рядом с городом Саракеб. Американское ведомство призвало мировое сообщество использовать любую возможность «публично оказывать давление на режим Башара Асада и тех, кто его поддерживает».