ЦИК обнародовал сведения о доходах Путина за шесть лет

На сайте Центризбиркома России опубликована справка о доходах действующего президента Владимира Путина.

За шесть лет (с 2011 по 2016 год) Путин согласно этой справке заработал 38,5 млн рублей. В эту сумму вошли зарплата, доход от вкладов и военная пенсия.

У президента 13 счетов в банках, на которых лежат в общей сложности 13,8 млн рублей. Также у него есть 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург», однокомнатная квартира в Петербурге площадью 77 квадратных метров. Кроме того президенту принадлежат две «Волги» 1960-х годов выпуска, автомобиль «Нива» 2009 года и прицеп автомобильный «Скиф», выпущенный в 1987 году.

Ранее сегодня ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.