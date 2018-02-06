Правительство Дагестана отправили в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

Напомним, 5 февраля следователи задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств прежнего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

Врио председателя правительства республики Дагестан назначен Анатолий Карибов.