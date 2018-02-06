Превышение импорта над экспортом при Трампе достигло максимума за девять лет

В 2017 году, когда Дональд Трамп вступил в должность президента США, превышение импорта над экспортом в стране достигло максимума за девять лет.

Как сообщает, MarketWatch, за прошлый год экспорт из США вырос на 5,5% — до 2,33 трлн долларов, при росте импорта на 6,7% — до 2,9 трлн долларов.

Внешнеторговый дефицит таким образом составил 570 млрд долларов.

При этом темпы роста как экспорта, так и импорта были самыми высокими с 2011 года.

Трамп вел свою избирательную кампанию под лозунгом: «Покупай американское, нанимай американцев!». Придя к власти, он обещал, в частности, вернуть производственные мощности, которые многие компании перенесли за рубеж, назад в США. Это должно было стимулировать и повышение экспорта американских товаров за рубеж.