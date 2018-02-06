В США опубликуют ответ демократов на обвинения в слежке за соратниками Трампа

В Демократической партии США рассчитывают на публикацию доклада с опровержением обвинений республиканцев в злоупотреблениях спецслужб при расследовании «российского дела». За публикацию единогласно проголосовал комитета конгресса США по разведке, заявил Reuters замглавы комитета Адам Шиф.

По его словам, документ уже направлен на согласование в администрацию президента США и Дональду Трампу будет «очень сложно» заблокировать его.

Доклад демократов появился в ответ на доклад, подготовленный членами Республиканской партии и опубликованный 2 февраля. В том документе говорилось, что разрешение на прослушку представителей избирательного штаба Трампа было получено на основании непроверенного досье бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила и публикации в BuzzFeed.

Позднее The Washington Post сообщила, что досье было подготовлено Стилом по заказу компании Fusion GPS, которой, в свою очередь, его заказали Демократическая партия и главный соперник Трампа на выборах Хиллари Клинтон.