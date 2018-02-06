Минобороны возмутила публикация личных данных погибшего в Сирии летчика

Публикация средствами массовой информации данных о доходах погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова является нарушением журналистской этики и должна получить оценку со стороны правоохранительных органов «в соответствии с российским законодательством», говорится в сообщении Министерства обороны РФ, которое приводит «Коммерсантъ».

Напомним, 3 февраля Минобороны подтвердило, что в сирийской провинции Идлиб над зоной, контролируемой запрещенной в России террористической организацией «Джебхат-ан-Нусра», боевики сбили патрулировавший зону деэскалации Су-25. Пилот — замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов — «до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», а потом катапультировался и, приземлившись в районе населенного пункта Телль-Дебес, до последнего вел неравный бой с террористами, после чего, подпустив их на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой.

Вслед за сообщениями о гибели Филиппова в СМИ появилась заметка с данными о его доходах за операцию в Сирии. При этом в издании, опубликовавшем эту информацию, утверждают, что «не публиковали персональных данных летчика», а целью публикации было «закрыть лазейку, которую могут использовать потенциальные противники» России — показать, что сторонние лица могут войти в личный кабинет военнослужащего.

В Минобороны в ответ на это отметили: «После первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль. К сожалению, у Романа не хватило времени зайти на свою страницу».