В Сочи стартует финал конкурса «Лидеры России»

6 февраля в Сочи начинается финал Всероссийского конкурса «Лидеры России». В Парке науки и искусства «Сириус» соберутся 300 управленцев из 54 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам полуфиналов, сообщает пресс-служба конкурса.

Финал конкурса будет проходить в течение пяти дней, с 6 по 11 февраля. Программа каждого дня посвящена определенной теме. Так, 7 февраля – «День развития», идея которого – инвестиция в развитие финалистов. В этот день для участников пройдет серия мастер-классов, которые проведут наставники конкурса: мэр Москвы Сергей Собянин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Торжественная церемония открытия финала конкурса «Лидеры России» состоится 7 февраля, в ней примут участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, один из наставников конкурса Сергей Кириенко и директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Вечером 7 февраля состоится дискуссия на тему «Роль лидера в развитии системы государственного управления на региональном уровне: ключевые вызовы и решения», на которую приглашены губернаторы и врио губернаторов из числа наставников конкурса. Модератором выступит Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

8 февраля станет «Днем наставника», на нем соберутся более 30 наставников конкурса «Лидеры России» из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. Наставники будут наблюдать за работой финалистов в ходе оценочных мероприятий и смогут оценить потенциал участников при выполнении заданий, составленных, в том числе самими наставниками.

«Управленческий день» 9 февраля будет посвящен оценочным мероприятиям, участники будут решать различные управленческие кейсы. На 10 февраля запланирован «Социальный день»: в первой половине дня все финалисты отправятся в образовательные учреждения города Сочи, где проведут открытые уроки, посвященные лидерству. На вторую половину дня запланировано выполнение социально-ориентированного задания в группах.

В день подведения итогов, 11 февраля, состоится торжественная церемония закрытия финала конкурса, которую проведут Сергей Кириенко и Алексей Комиссаров.