06 февраля 2018, 17:11
Путин присвоил погибшему в Сирии летчику звание Героя России
Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России майору Роману Филипову, погибшему в Сирии.
Как сообщает пресс-служба Кремля, звание присвоено посмертно «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».
Ранее стало известно, что тело Романа Филипова возвращено на родину.
Су-25 Филипова был сбит в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот катапультировался, вступил в бой с боевиками и погиб, совершив подрыв гранаты. По району, где его сбили, Минобороны РФ позднее нанесло массированный удар.
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