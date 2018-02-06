Путин присвоил погибшему в Сирии летчику звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России майору Роману Филипову, погибшему в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, звание присвоено посмертно «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Ранее стало известно, что тело Романа Филипова возвращено на родину.

Су-25 Филипова был сбит в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот катапультировался, вступил в бой с боевиками и погиб, совершив подрыв гранаты. По району, где его сбили, Минобороны РФ позднее нанесло массированный удар.