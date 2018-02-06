Разработчик пообещал России гиперзвуковое оружие в 2020-е годы

В 2020-е годы у России на вооружении будет гиперзвуковое оружие, заявил Борис Обносов — гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая проектирует такое оружие.

«Это где-то 2020-е годы, все это зависит от множества различных обстоятельств, и называть точную дату было бы опрометчиво», — приводит его слова РИА Новости.

На прошлой неделе глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявлял, что скоро на вооружение российской армии поступит новейшее гиперзвуковое оружие.

«Скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено не только ядерной частью нашего арсенала», — обещал сенатор.

Гиперзвуковое оружие — это ракеты, способные развивать скорость выше скорости звука. В России разрабатывается гиперзвуковая ракета «Циркон».