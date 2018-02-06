Мемория. Николай Зелинский

6 февраля 1861 года родился химик-органик Николай Зелинский.

Личное дело

Николай Дмитриевич Зелинский (1861 – 1953) родился в Тирасполе в дворянской семье. Рано потерял обоих родителей, воспитанием его занималась бабушка Мария Васильева. Она отдала внука сперва в уездное училище Тирасполя, затем в Ришельевскую гимназию в Одессе. Мальчик рано заинтересовался химией. «Мне было десять лет, когда я пробовал добыть хлор, действуя соляной кислотой на перекись марганца», – вспоминал он. Посещал публичные лекции по физиологии, читавшиеся Иваном Сеченовым. Окончив гимназию, стал студентом одесского Новороссийского университета, учился на физико-математическом факультете.

С первого курса Николай Зелинский посвятил себя изучению органической химии, а к концу обучения он опубликовал свою первую научную статью в «Журнале Русского физико-химического общества». Она была посвящена синтезу альфа-метиламино-бета-оксимасляной кислоты. После окончания университета был оставлен на кафедре для приготовления к профессорскому званию. В 1885 – 1888 году был на стажировке в Европе, работал в лабораториях Лейпцигского и Геттингенского университетов. Вернувшись, сдал магистерский экзамен и стал приват-доцентом Новороссийского университета. Читал лекции по органической химии, защитил магистерскую диссертацию «К вопросу об изомерии в тиофеновом ряду» (1889), а всего два года спустя – докторскую диссертацию на тему «Исследование явлений стереоизомерии в рядах предельных углеродистых соединений».

В 1891 году Николай Зелинский назначен экстраординарным профессором Московского университета. Читал основной курс органической химии для студентов естественного отделения, вел практические занятия по аналитической и органической химии, а также по приглашению Ильи Сеченова преподавал органическую химию студентам медицинского факультета. С 1893 по 1911 год опубликовал более 200 исследований по синтезу аминокислот, химии нефти, синтезу циклических углеводородов и другим темам. В 1902 году стал ординарным профессором. Помимо работы в университете организовал кафедру органической химии и лабораторию на Высших женских курсах.

В 1911 году Зелинский в составе большой группы профессоров университета вышел в отставку в знак протеста против действий министра просвещения. Некоторое время читал лекции в Народном университете Шанявского, затем переехал в Петербург, где возглавил кафедру товароведения на экономическом факультете Политехнического института и созданную им самим Центральную лабораторию министерства финансов.

Вернулся в Московский университет Зелинский в 1917 году. В 1924 году был избран членом-корреспондентом, а в 1929 году – академиком АН СССР. В 1929 году возглавил кафедру органической химии, а в 1938 году – кафедру химии нефти химического факультета МГУ. Также заведовал лабораторией антибиотиков и биогенных оснований. В 1934 году по инициативе Зелинского был создан Институт органической химии АН СССР, ныне носящий его имя.

Умер Николай Зелинский в Москве 31 июля 1953 года.

К. Юон. Николай Дмитриевич Зелинский. 1923 Wikimedia Commons

Чем знаменит

Наиболее известен Николай Зелинский своей работой по созданию противогаза. Различные типы масок для защиты органов дыхания начали появляться со второй половины XIX века. Они использовались шахтерами и пожарными. Но они оказались не в состоянии защищать от боевых отравляющих газов. Изобретатели разных стран один за другим предлагали новые конструкции газозащитных масок с использованием различных адсорбирующих веществ. Зелинский в 1915 году решил использовать адсорбирующие свойства активированного угля. И в итоге созданный им противогаз оказался самым эффективным, он защищал даже от фосгена, чего не могли другие модели. Технолог завода резиновых изделий «Треугольник» Михаил Куммант сконструировал резиновую маску и коробку для размещения угольного фильтра Зелинского. Летом 1916 года военное министерство распорядилось снабдить противогазами конструкции Зелинского – Кумманта все войска. Уже в 90-летнем возрасте Зелинский говорил, что наибольшее счастье ему принесло то, что созданный им противогаз спас тысячи жизней.

О чем надо знать

Работы Николая Зелинского охватывают широкий спектр направлений в органической химии, от химии углеводородов до строения белковых молекул. Исследованные Зелинским реакции синтеза циклических углеводородов лежат в основе современных процессов нефтепереработки. Зелинский открыл дегидрогенизационный катализ, то есть избирательное действие платины и палладия на циклические и ароматические углеводороды и идеальную обратимость проходящих реакций гидро- и дегидрогенизации только в зависимости от температуры. Гидрогенизационный катализ был использован Зелинским для серы из бензинов и керосинов, что имеет огромное значение для переработки высокосернистой нефти. Полученный таким способом бутадиен стал исходным сырьем для производства синтетического каучука.

Прямая речь

Когда химик знакомится со строением нефтяных углеводородов, изучает их свойства, он не может не удивиться, насколько легко природа создала эти удивительные формы, которые так трудно приготовить синтетически.

Николай Зелинский

Она [методика преподавания Зелинского] имеет свои хорошие стороны. Во-первых, студент постепенно овладевает методами экспериментального разрешения задач органической химии, переходя от более простой постановки опытов к более и более сложной (работы с фракционировкой в вакууме и дробной кристаллизацией). Во-вторых, студент практически знакомится с целым рядом различных представителей органических соединений и убеждается в существовании строгой связи между структурными представлениями и данными опыта. В-третьих, студент незаметно и без труда усваивает целый ряд деталей органической химии.

Из воспоминаний профессора Г. Л. Стадникова

Проходя качественный анализ у Н. Д. Зелинского, мы ходили настоящими химиками пусть хоть месяц; вне этого не могли сдать зачета; он мягко, но твердо гнал нас сквозь химический строй; в воспитании умения хоть немного понюхать научного пороха огромная заслуга профессора. <…> А помните, как работали в лаборатории? Лабораторная жизнь была жизнь, чреватая впечатлениями, опасениями, радостями: «жизнь», а вовсе не отбывание зачета; чувствовалась умелая мягко-строгая рука Зелинского; и требовательный экзамен — зачет проходил незаметно; не режущим, а дружелюбно внимающим казался Зелинский. Он выжимал из нас знание, а мы не вызубривали; готовиться к экзамену у него нам порой казалось нелепостью: готовились в лаборатории, ежедневных буднях, которыми с мягкой настойчивостью обставлял он нас всех; принужденья ж не чувствовали; химию знали лучше других предметов; если бы другие профессора умели присаживать так к прохожденью предмета, то средний уровень знаний повысился бы.

Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко держащий преподавание, — таким видится Николай Дмитриевич. Высокий, прямой, с закинутой головой, отчего над спиною сияла почтенная лысина, с длинными мягкими вьющимися каштановыми волосами почти до плеч и с окладистой бородой (после – стриженной удлиненною эспаньолкой), прямоносый, с мягкими усами, с большими, умными глазами, весьма обведенными синевою, приятно бледный, - неслышно он шел коридорами иль между рядом приборов, порой останавливаясь и разговаривая очень тихо, точно шел он пространствами древнего храма; но в оттенке торжественности позы не было; это была торжественность про себя: от сознания культурного дела творимого здесь.

Андрей Белый

Десять фактов о Николае Зелинском

Николай Зелинский рассказывал, что с материнской стороны его прадедом был турок, пятилетним ребенком спасенный суворовскими солдатами во время пожара при штурме Измаила и затем воспитанный в полку.

Родители Зелинского умерли от быстротечной чахотки. Бабушка боялась за здоровье мальчика и много внимания уделяла его закаливанию. В результате он рос крепким ребенком, до конца жизни сохранил неутомимую трудоспособность и прожил 92 года.

Николай Зелинский был женат трижды. Его браки продолжались 25, 25 и 20 лет. У него было двое сыновей и дочь.

Работая в Геттингене, Зелинский планировал провести синтез тетрагидротиофена. Промежуточным продуктом реакции был дихлордиэтилсульфид, позднее ставший известным под названием «иприт». Молодой ученый получил сильные ожоги и провел в больнице почти весь семестр.

В конце июля 1891 года Зелинский принял участие в экспедиции на канонерской лодке «Запорожец» по изучению вод Черного моря. Исследовав пробы воды, взятые на большой глубине, он пришел к выводу, что сероводород в Черном море имеет бактериальное происхождение.

Конструкция противогаза Зелинского была официально передана Россией Великобритании, где экстренно организовали производство противогазов. За годы Первой мировой в действующую армию были отправлены 11 185 750 противогазов Зелинского.

В 1938 году Зелинский предложил перевести естественнонаучные факультеты МГУ на Ленинские горы. В 1945 году он в числе других ученых подписал письмо на имя Сталина о необходимости разработки перспективного плана развития университета, для чего предлагалось срочно построить новые учебные корпуса и выделить для этой цели постоянные земельные участки.

За свои научные труды Зелинский трижды получал Сталинскую премию, был награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, получил звание Героя Социалистического труда.

Имя Зелинского носит Большая химическая аудитория химического факультета МГУ.

Музей-квартира Николая Зелинского находится в Москве по адресу Никитский переулок дом 2. Музей Зелинского действует также в Тирасполе, где прошли детские годы ученого.

Материалы о Николае Зелинском

Статья о Николае Зелинском в русской Википедии

Николай Зелинский в проекте «Хронос»

Николай Зелинский в «Летописи Московского университета»

Статья о Николае Зелинском в энциклопедии «Кругосвет»