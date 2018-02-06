06 февраля 2018, 16:59
Свадьбу внучки японского императора отложили из-за его отречения
Свадьба японской принцессы Мако Акисино, которая планировалась на ноябрь 2018 года, отложена до 2020 года, сообщает The Japan Times.
Причиной переноса стала подготовка к запланированной на 2019 год церемонией передачи престола от императора Акихито его старшему сыну Нарухито.
Мако Акисино приходится внучкой Акихито.
По словам принцессы, перенос свадьбы с ее бывшим однокурсником Кэй Комуро «станет хорошей возможностью получить время перед началом новой жизни».
О помолвке принцессы было объявлено в сентябре 2017 года.
30 апреля 2019 года император Акихито должен отречься от престола, а на следующий день на новым императором станет наследный принц Нарухито.
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