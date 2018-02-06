У «АвтоВАЗа» сменится руководитель

Основные акционеры «АвтоВАЗа» — корпорация «Ростех» и французский концерн Renault — подбирают кандидата на смену действующему президенту компании Николя Мору.

Как сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, это связано с тем, что в январе Мор был назначен на должность старшего вице-президента Renault и руководителем регионального подразделения этой компании, передает «Интерфакс».

По словам Чемезова, принципиальное решение о смене главы «АвтоВАЗа» уже есть. Сейчас претендентов на должность подбирают в Renault.

«Как дадут кандидатуру — мы уже будем знать. Они с нами должны согласовать эту кандидатуру», — добавил глава госкорпорации.

По данным источника агентства, преемником Мора может стать исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок «АвтоВАЗа» Алеш Братож.