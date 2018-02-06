Минздрав разрешит использовать дефибрилляторы не только медикам‍

Минздрав России готовит изменения в приказ об оказании первой помощи и собирается разрешить использовать дефибрилляторы не только медикам. Об этом сообщают «Известия».

В соответствии с приказом спецоборудование для проведения электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма будет включено в список мероприятий для первой помощи и вскоре появится в местах массового скопления людей.

По данным экспертов, в России от внезапной остановки сердца ежегодно умирают 250 тысяч человек. Предполагается, что дефибрилляторы помогут им продержаться до прибытия бригады скорой помощи.

«Вопросы размещения и использования дефибрилляторов будут прорабатываться дополнительно», — сообщили «Известиям» в Минздраве. Возможно, пользоваться спецоборудованием обучат проводников, полицейских и охранников.