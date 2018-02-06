Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с проблемами в США

Россияне, чьи фамилии попали в «кремлевский доклад», подготовленный Белым домом для конгресса США, столкнулись с первыми проблемами.

Как рассказал Bloomberg на условиях анонимности один из бизнесменов, вошедший в список, его сделки с иностранными партнерами, которые планировалось закрыть в ближайшие месяцы, могут сорваться. По словам другого миллиардера из списка, после публикации доклада пострадала его репутация.

Вашингтонская консалтинговая компания Financial Integrity Network уже призвала клиентов тщательно изучать сделки с участием фигурантов доклада.

Эксперты полагают, что попавших в список можно считать «политически значимыми лицами» (politically exposed persons), то есть теми, кто представляет для банков дополнительные риски.

При этом, отмечает Bloomberg, большинство фигурантов списка, могли начать вывод средств из находящихся под угрозой активов еще летом 2017 года, когда был принят закон о санкциях США против РФ. «Кремлевский доклад» был подготовлен во исполнение этого документа.