06 февраля 2018, 19:35
Москва заняла второе место в рейтинге загруженности дорог
По итогам 2017 года Москва сохранила второе место в мировом рейтинге загруженности автодорог, который составляет компания INRIX.
На первом месте, как и год назад, расположился Лос-Анджелес.
При этом если житель Лос-Анджелеса в среднем тратит 12% времени поездки на стояние в пробках, то москвич — 26%.
Автомобилисты в американском мегаполисе в 2017 году провели в пробках 102 часа, а в Москве — 91 час.
На третьем месте по загруженности находится Нью-Йорк. Затем идут бразильский Сан-Паулу, Сан-Франциско, столица Колумбии Богота и Лондон.
Восьмое место рейтинга занимает Магнитогорск (Челябинская область), 9-е — кемеровский город Юрга.
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