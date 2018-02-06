Собчак назвала абсурдом идею бойкота выборов

Идея бойкотировать президентские выборы в России — это абсурд, такая тактика никогда не была успешной. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента страны как «кандидат против всех».

6 февраля Собчак выступает в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Трансляция выступления доступна на YouTube.

Ранее Собчак уже заявляла, что бойкот — это «бредовый протест, он лишен смысла».