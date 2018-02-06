Минспорт подал иски к застройщикам стадионов ЧМ-2018 почти на 3 млрд рублей

Министерство спорта России подало шесть исков к застройщикам стадионов, которые примут игры чемпионата мира по футболу 2018 года. В ведомстве пояснили, что иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству спортивных арен.

Как сообщает RNS со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы, общая сумма исков составляет 2,9 млрд рублей.

Министерство требует взыскать с компаний неустойки за просрочку исполнения госконтракта.

«Застройщикам известно об обращении Минспорта с исковыми заявлениями в суд», — сообщили в Минспорте. В ведомстве добавили, что подрядчикам предлагалось урегулировать претензии в досудебном порядке.

По два иска ведомство подало к ПСО «Казань» (на 555,5 и 609,7 млн рублей) и «Стройтрансгазу» (на 531,6 и 483,5 млн рублей). Также иски поданы к «Крокус Интэрнэшнл» на 385,6 млн рублей и «Синара-Девелопмент» на 349,5 млн рублей.

Компания «Стройтрансгаз» — генеральный подрядчик на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, «Крокус» строит арену в Калининграде, «Синара» — в Екатеринбурге, а фирма «Казань» — в Саранске и Самаре.