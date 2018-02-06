Десятки человек оказались под завалами из-за землетрясения на Тайване
На Тайване вскоре после полуночи по местному времени (после 19 часов мск) произошло около двух десятков подземных толчков, сообщает правительственный сайт страны.
По данным Геологической службы США, максимальная магнитуда в 6,4 была зафиксирована в 21 км от города Хуалянь. Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 10 км от города.
Как сообщает телеканал Sky News, в Хуаляне частично обрушилось здание гостиницы. Десятки людей оказались в ловушке или под завалами. Повреждения получили также другие здания и дороги.
Как передает BBC News, Службы экстренной помощи работают над тем, чтобы освободить людей.
По данным The Straits Times, из-за землетрясений была нарушена работа электросетей, сообщается также об утечках газа и панике среди местных жителей.
К спасательной операции привлечены военные подразделения.