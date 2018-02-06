Минобрнауки проверит увольнение преподавателя в Таганроге после жалобы Медведеву

Минобрнауки России следит за ситуацией с увольнением профессора Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко, который ранее жаловался премьеру Дмитрию Медведеву на низкие зарплаты в его образовательном учреждении. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ведомстве.

Там отметили, что министерство общего и профессионального образования Ростовской области обратилось по этому поводу в региональную трудовую инспекцию.

«Рассчитываем, что в рамках этой проверки будет дана оценка действий руководства техникума и обеспечена защита всех прав педагога», — сообщили в Минобрнауки РФ.

Накануне с просьбой проконтролировать ситуацию к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой обратился председатель СПЧ Михаил Федотов.

Официальной причиной увольнения Макаренко руководство техникума назвало получение им двух выговоров в январе.

До этого на протяжении 40 лет преподаватель выговоров не получал.

Проверку его увольнения начала прокуратура Ростовской области.