Борис Титов опубликует список желающих вернуться в Россию бизнесменов

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов намерен обнародовать список уехавших из страны бизнесменов, которые заявили ему о желании вернуться на родину.

Как сообщает RNS, Титов планирует обнародовать список 7 февраля.

По его словам, первоначальный список желающих вернуться на родину был передан президенту Владимиру Путину в январе.

«Сегодня мы получили значительное количество дополнительных обращений. Список мы расширяем», — пояснил омбудсмен.

3 февраля Титов провел в Лондоне встречу с российскими предпринимателями, уехавшими за границу из-за уголовного преследования на родине.

«Те предприниматели, которые находятся сегодня за рубежом, это не только Великобритания, есть и предприниматели в других странах, им, может быть повезло больше других тем, что они сумели уехать и не находятся сегодня в СИЗО», — сказал он сегодня.