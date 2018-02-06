06 февраля 2018, 09:44
Роструд разрешил опоздания из-за сложных погодных условий
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) дала разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства в связи со сложными погодными условиями: прежде чем применять дисциплинарное взыскание к опоздавшему сотруднику работодатель должен получить у него письменное объяснение.
«Если причина опоздания уважительная, работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщил ТАСС замглавы Роструда Иван Шкловец.
По его словам, к уважительным причинам «могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта».
За последние два-три дня в одной Москве выпало больше месячной нормы осадков. Похожая ситуация наблюдается и в других городах Центральной России.
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