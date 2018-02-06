Роструд разрешил опоздания из-за сложных погодных условий

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) дала разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства в связи со сложными погодными условиями: прежде чем применять дисциплинарное взыскание к опоздавшему сотруднику работодатель должен получить у него письменное объяснение.

«Если причина опоздания уважительная, работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщил ТАСС замглавы Роструда Иван Шкловец.

По его словам, к уважительным причинам «могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта».

За последние два-три дня в одной Москве выпало больше месячной нормы осадков. Похожая ситуация наблюдается и в других городах Центральной России.