CAS начал рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов

В южнокорейском Пхенчхане выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель CAS сообщил агентству, что на едином слушании рассмотрят иски всех спортсменов, дата окончательного решения еще не определена. Возможно, по каждому атлету оно будет приниматься индивидуально.

В заседаниях примут участие Валери Фурнейрон, глава комитета МОК по выдаче приглашений российским спортсменам, и глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

6 февраля биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан и другие российские спортсмены, не допущенные до Олимпиады в Южной Корее, подали апелляции в CAS и в суд первой инстанции трибунала Лозанны.