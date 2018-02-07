Forbes составил первый рейтинг криптомиллионеров

Журнал Forbes опубликовал впервые составленный рейтинг криптовалютных миллионеров. Рейтинг был составлен на основании данных о запасах криптовалют, прибыли от ее продажи и других открытых данных.

Тройку лидеров открыл основатель криптовалютной платформы Ripple Крис Ларсен (7,5 – 9 млн долларов). Второе место занимает Джозеф Лавин, помогавший создать блокчейн-платформу Ethereum (1–5 млрд долларов). Третье место занял основатель криптовалютной биржи Чанпэн Чжао (1,1–2 млрд долларов).

На 13 месте оказался сооснователь компании BitFury, производящей оборудования для майнинга, Валерий Вавилов (500–700 млн долларов).Уроженец России Виталий Бутерин, создавший Ethereum и заработавший 400-500 млн долларов, занимает 17-е место.