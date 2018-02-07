Россия начала депортацию северокорейских рабочих

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал РИА Новости, что власти некоторых российских регионов начали высылать северокорейских рабочих.

«Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать», — заявил дипломат.

Он сообщил, что 90% из ежегодно выдаваемых гражданам КНДР 12-15 тысяч виз являются краткосрочными рабочими. В России в сфере строительства, сельского хозяйства и рыбной промышленности трудятся около 35 тысяч северокорейцев.

Мацегора уточнил, что, получая среднюю по России зарплату, граждане Северной Кореи «кормят 13 членов семьи», 40-50% заработанного отдавая правительству КНДР.