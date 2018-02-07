SpaceX осуществила первый в истории пуск сверхтяжелой ракеты

Частная американская компания SpaceX Илона Маска впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Внутрь ракеты в качестве полезного груза поместили электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, в котором сидел манекен пилота.

Впоследствии сам Маск опубликовал видео, которое снималось внутри автомобиля.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Запущенная ракета, однако, не долетит до Марса, она пролетит мимо орбиты планеты и продолжит двигаться к астероидному поясу. Во время запуска часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась. Причиной тому стало то, что при посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей. Это могло произойти из-за отсутствия топлива. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 километров в час, его осколки повредили платформу, разрушив два двигателя.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

Looking back at footage drone ship went from left image to right in a frame and then cut out. Looks like core might have crashed. 😕#falconheavy #spacex pic.twitter.com/3mM1q66gUk — Muscovy Duck (@themuscovyduck) 6 февраля 2018 г.

Отметим, ракета SpaceX состоит из трех ракет Falcon 9, соединенных вместе. Она сможет доставлять в космос груз массой до 57 тонн. Ракета считается самой мощной со времен носителя «Сатурна-5», который использовался в миссиях «Аполлона». Ее разработка обошлась компании примерно 500 млн долларов.