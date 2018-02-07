В Сочи началась трансляция финала конкурса «Лидеры России»

В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» начался первый день финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Официальную часть открыли первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

До 11 февраля 2018 года финалисты конкурса будут выполнять индивидуальные и групповые задания для оценки их деловых и личностных качеств. Некоторые задания будут выполняться под наблюдением наставников.

Из 300 участников, вышедших в финал, будут определены 100 человек, которые получат самые высокие показатели индивидуального рейтинга, сложившегося из оценок прохождения заданий.

Победители получат право на участие в программе наставничества конкурса «Лидеры России», а также грант на миллион рублей для продолжения профильного образования.