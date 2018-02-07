Росавиация предложила впустить зарубежные авиакомпании на ЧМ-2018

В период проведения чемпионата мира по футболу, который нынешним летом пройдет в России, может возникнуть дефицит «провозных возможностей российских авиакомпаний», считают в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации). Поэтому, как сообщил его глава Александр Нерадько, к участию в перевозке болельщиков внутри РФ предложено пригласить иностранные компании.

«Мы рассчитываем, что серьезным импульсом для дальнейшего роста будет перевозка пассажиров к местам проведения чемпионата мира по футболу. Поэтому мы даже предложили исключительно на время проведения чемпионата разрешить иностранным перевозчикам каботаж (полеты внутри страны) для перевозки своих болельщиков и сборных команд. Сейчас это решение за правительством», — цитирует Нерадько газета «Известия».

Напомним, игры ЧМ-2018 по футболу пройдут 14 июня-15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Волгограде. Там расположены 13 аэропортов, где, по словам главы Росавиации, «будет обеспечена готовность к проведению чемпионата мира».

Нерадько признал, что в предыдущие годы отмечались отставания от плана подготовки аэропортов к мундиалю, но сейчас принимаются дополнительные меры для их устранения, потому что «другого пути нет».

Как заверил руководитель Росавиации, в Ростове-на-Дону уже открыт и работает аэропорт Платов, в аэропорт Саранска выполнен первый технический рейс, и «по нему больше нет вопросов», с Волгоградом «практически все вопросы сняты», по Калининграду «есть четкое понимание» об обеспечении готовности в срок, в Екатеринбурге «практически все готово», аэропорт Нижнего Новгорода «будет готов», а в Самаре предстоит достроить и оснастить аварийно-спасательные станции и участок перрона, но «это тоже все будет выполнено в срок».

В столичном Шереметьево в ближайшее время должны завершиться работы по переносу коммуникаций. «Тогда у нас хватит времени завершить строительство третьей взлетно-посадочной полосы к чемпионату мира», — заверил Нерадько.

Однако, по его словам, «очень серьезные проблемы» имеются в московском аэропорту Домодедово: перроны там строила компания, получившая банковскую гарантию от Промсвязьбанка, который сейчас находится под внешним управлением, и подрядчик «попал в предбанкротное положение».

Тем не менее «реконструкция в Домодедово будет продолжаться» благодаря совместным усилиям Банка России и администрации Промсвязьбанка, которым, как пояснил глава Росавиации, «удалось пролонгировать действие банковской гарантии до января 2019 года».