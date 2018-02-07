Сценаристы «Игры престолов» решили перейти в «Звездные войны»

Команда, работавшая над созданием популярнейшего сериала «Игра престолов», — продюсер и сценарист Дэвид Бениофф, а также сценарист Дэниел Бретт Уайсс — займется работой над новыми эпизодами не менее легендарного проекта «Звездные войны», сообщается на официальном сайте телесериала.

Когда выйдут эти серии, неизвестно, поскольку Бениофф и Уайсс смогут приступить к работе только после того, как освободятся из «Игры престолов» (там сейчас снимается новый и, как утверждают, последний сезон, который планируется выпустить на экраны в 2019 году).

Новые серии «Звездных войн», как уточняется в сообщении, не будут сюжетно связаны с уже отснятыми эпизодами и четвертой трилогией, про начало работы над которой в минувшем ноябре объявила кинокомпания Disney. Она выйдет в прокат в 2019 году и впервые за всю историю космической саги не будет привязана к героям всех предыдущих частей — Скайуокерам.