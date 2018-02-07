Польский президент подписал закон о Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. Об этом «Польскому агентству печати» сообщил его пресс-секретарь Кшиштоф Лапиньский.

Напомним, поправки предусматривают штраф и тюремный срок до трех лет за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков во время Второй мировой войны, а также за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. Называть «польскими» лагеря смерти, созданные нацистами, также запрещено.

«Мы тоже имеем право быть чувствительными, тоже имеем право на историческую правду, тоже имеем право на то, чтобы нас оценивали справедливо, исходя из фактов», — заявил Дуда.

Ранее против принятия поправок выступили 87 известных польских политиков и деятелей культуры, заявивших, что они делают из поляков «единственную безупречную нацию в Европе».