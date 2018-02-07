Американец получил 18 лет тюрьмы за попытку организации теракта

22-летний житель Нью-Йорка Мунтер Омар Салех приговорен 18 лет тюрьмы и 10 лет условно за сговор с целью поддержки терроризма и за нападение на представителей федеральных правоохранительных органов. Как сообщает РИА Новости, он планировал совершить теракт в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Подсудимый вступил в сговор с другими лицами с тем, чтобы привести в действие бомбу на основе скороварки и тем самым устроить теракт в Нью-Йорке, он также участвовал в попытке нападения на правоохранительные органы, которые за ним следили», — заявил и.о. помощника генпрокурора Эдвард О'Каллаган.

По данным следствия, Салех и его сообщник Фарид Мумуни в 2015 году хотели примкнуть к ИГ и воевать на стороне террористов.