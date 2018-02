Актер Джим Керри из-за «российского вмешательства» удалился из Facebook

Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook, так как руководство соцсети, по его мнению, заработало на «российском вмешательстве» в выборы в США. Актер также пообещал продать акции компании и призвал всех инвесторов сделать то же.

Напомним, в сентябре 2017 года Facebook обвинил Россию в целенаправленном размещении политической рекламы «разобщающего» характера. По данным соцсети, эти сообщения стоили заказчику 100 тысяч долларов, они были размещены в 80 тысячах постов в 120 сообществах, их могли увидеть более 126 млн человек.

Позднее компания передала сведения о рекламе комиссии Конгресса США, расследующей «российское вмешательство».

В январе 2018 года Facebook изменил правила публикации политической рекламы, обязав размещающие ее организации проходить идентификацию.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp