Мемория. Владимир Маковский

7 февраля 1846 года родился художник Владимир Маковский

Личное дело

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920) родился в Москве, в семье бухгалтера Экспедиции Кремлевских строений Егора Маковского. Отец его был художником-любителем и в 1830-е годы вместе с группой других художников основал «натурный класс». Вскоре этот творческий кружок стал называться «художественным классом» и получил постоянное помещение на Большой Никитской, а в 1844 году переехал на Мясницкую улицу, став Московским училищем живописи, ваяния и зодчества. Дети в семье Маковских были окружены атмосферой искусства, причем не только живописи, но и также музыки и литературы. В доме бывали Глинка, Гоголь, Щепкин, Брюллов. Тем не менее, Владимир Маковский, как и его старший брат Константин, выбрал профессию художника.

Первым учителем Владимира Маковского стал Василий Тропинин. В 1861 году Владимир поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и пишет свою первую картину «Мальчик, продающий квас» («Квасник»). Занимается в классе у портретиста Сергея Зорянко и у мастера исторической и жанровой живописи Евграфа Сорокина. В году обучения создает картины «Домашняя сцена» (1863-1864), «Мастерская художника» (1865), «Приезд станового в деревню» (1866). В 1866 году окончил училище с серебряной медалью и получил звание классного художника III степени, представив работу «Литературное чтение».

Последующие три года он живет в Москве и работает над картиной для конкурса на золотую медаль. Одновременно он создает много других работ. В числе группы художников, куда входили такие мастера как Перов, Саврасов, Пряничников, он участвует в создании «Альбома видов и сцен из русской жизни» («Автографы московских художников», 1867). На конкурс Владимир Маковский представил картину «Крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей» и получил за нее золотую медаль за экспрессию и звание классного художника первой степени. Другая работа Маковского – «Игра в бабки» – стала его первой работой, приобретенной Третьяковым.

В 1872 году Владимир Маковский становится членом Товарищества передвижных художественных выставок, год спустя входит в правление Товарищества, ежегодно принимает участие в выставках передвижников. Его картины «В приемной у доктора» и «Любители соловьев» с успехом выставляется на Всемирной выставке в Вене. За вторую из этих картин картину он также в 1873 году получает звание академика Академии художеств. С 1882 по 1894 год Маковский преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (с 1892 года – в звании профессора).

В 1895 года живет в Петербурге, где он возглавил класс жанровой живописи в Высшем художественном училище Академии художеств. Он преподает там почти до конца жизни. Ежегодно совершает поездки в разные уголки Российской империи, посещает Поволжье, Полтавщину, Крым. В результате появляется серия украинских работ («Ярмарка в Полтаве», «Украинский пейзаж с хатами», «Молебен на крестьянском дворе в Малороссии», «Мать и дочь»).

Умер Владимир Маковский в Ленинграде 21 февраля 1920 года.

Чем знаменит

Значительная часть творческого наследия Владимира Маковского посвящена традиционным для передвижников темам – бытовым сценкам из жизни крестьян и небогатых горожан, изображенным зачастую с добрым, мягким юмором: «В жаркий день», «Перед объяснением», «Любители соловьиного пения», «Объяснение», «В парке», «В саду», «Варят варенье», «Первый фрак», «Друзья-товарищи». Разделяет Маковский и внимание передвижников к социальной тематике в живописи. Целый ряд его картин показывает контраст между жизнью бедных и богатых в России, эпизоды из деятельности “новых людей”, судьбы революционеров («Посещение бедных», «Толкучка», «В передней», «Ожидание. У острога», «Ночлежный дом», «За лекарством», «На бульваре», «Узник», «Допрос революционерки», «Ходынка», «Девятое января 1905 года на Васильевском острове»). Также он работал в жанрах портрета и пейзажа.

О чем надо знать

Маковские – целая династия деятелей российского искусства. Художниками были братья Владимира Маковского Константин и Николай, входившие в Товарищество передвижников. А сестра Александра стала одной из первых в России женщин-художниц. Старший брат Константин, участник “бунта 13 выпускников” Академии художеств в 1862 году стал известен как автор портретов и исторических картин. Николай Маковский наиболее известен своими пейзажами, а также занимался архитектурой. Членом Товарищества передвижных художественных выставок, академиком и профессором Императорской Академии художеств стал и сын Владимира Маковского Александр, написавший несколько учебников по технике живописи и рисунка. Второй сын Константин стал архитектором.

Сын Константина и племянник Владимира Маковского Сергей был известным деятелем Серебряного века русской культуры, поэтом, художественным критиком, организатором выставок, издателем, мемуаристом. Дочь Константина Елена Лукш-Маковская была художником и скульптором. Она вышла замуж за австрийского скульптура Рихарда Лукша и после этого жила в Австро-Венгрии, а затем в Германии, где ее творчество известно гораздо лучше, чем в России. Елена участвовала в работе Венских мастерских, в 1905 году создала монументальные рельефы для фасада венского Бургтеатра. Из ее детей троих детей двое продолжили семейную традицию, Петр стал художником, а Дмитрий – архитектором.

Внучка Владимира Маковского Анна Стен была реставратором, специализировалась в области древнерусского искусства. Работала в Государственном институте истории искусств, участвовала в экспедициях в Чернигов и Новгород, выполнила копии фресок «Архангел Уриил» из церкви Спаса на Нередице, «Пророк Илья» из церкви Спаса Преображения на Ковалеве. В 1933 году Анна Стен была арестована и осуждена по обвинению в «принадлежности к религиозной секте». Более десяти лет провела в лагерях. С конца декабря 1946 начала работать художником Новгородских специальных научных реставрационно-производственных мастерских. Наталья Владимировна Маковская тоже была художником-реставратором, работала в Русском музее и преподавала на факультете теории и истории искусств в Институте имени Репина

Прямая речь

Вот Репин говорит, что нужно семь раз умереть, прежде чем написать картину. Это, конечно, так... А я семь раз умираю после того, как напишу картину... Ведь картина по России ездит, что Россия скажет, вот что главное: вот где суд!

Владимир Маковский

Самая же его великая сила лежит в бытовых картинах. Его «Свидетели», «Политики», «Урок танцев», «Сцена на кладбище» - вот где Маковский - наша гордость. Смело можно сказать, что в Европе такого художника нет.

Иван Крамской

Надо полагать, что в истории русской живописи картина Малявина имеет все-таки побольше поучительного значения, чем тысяча первая раскрашенная банальность Владимира Маковского, которой комиссия не стыдится разукрашивать стены вверенной ей галереи.

Сергей Дягилев

Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа. Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами и, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту), а между тем оба они, видимо, уже раскисли от наслаждения — самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель… Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазвавший их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно, личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостью (нельзя же-с)… Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж очень хорош у него соловей!». Чай кончится, и начнется торг… Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец …Может, кто и растолкует, в чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти — рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще.

Федор Достоевский «Дневник писателя»

Семь фактов о Владимире Маковском

Отец Владимира Маковского собрал обширную коллекцию картин и гравюр.

Мать художника, Любовь Маковская (урожденная Моленгауер), была одаренной певицей и заразила сына любовью к музыке. Владимир хорошо пел, играл на гитаре и скрипке.

Картина «Крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей» была написана Владимиром Маковским под влиянием рассказа Тургенева «Бежин луг».

Владимир Маковский написал много икон для Храма Христа Спасителя, построенного в селе Борки Харьковской губернии на месте крушения императорского поезда в 1888 году. Возведение храма происходило в 1891 – 1894 годах. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен.

Также Владимиру Борковском принадлежат эскизы нескольких росписей Храма Христа Спасителя в Москве.

Маковский создал иллюстрации к произведениям Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других авторов.

Демонстрация картины Маковского «Ходынка» долгое время была запрещена цензурой.

Материалы о Владимире Маковском

Статья о Владимире Маковском в русской Википедии

Владимир Маковский в проекте «Хронос»

Статья о Владимире Маковском в энциклопедии «Кругосвет»

Семья Маковских