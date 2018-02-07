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07 февраля 2018, 18:53
Росимущество РПЦ

Бывшее здание «Союзмультфильма» перешло в пользование РПЦ

Здание Никольского храма в Москве
Здание Никольского храма в Москве
фото: Ольга Алешина, temples.ru

Русская православная церковь получила в безвозмездное пользование здание бывшего Никольского храма на Долгоруковской улице в Москве. Соответствующее решение приняло сегодня Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество). Советник его руководителя Денис Лазарев напомнил, что ранее в этом здании находился «Союзмультфильм», передает РБК.

По словам главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, теперь в своем роде «установилась историческая справедливость: здание, на протяжении веков бывшее храмом, снова возвращено православной церкви». В советское время храм использовался в качестве помещения для экспозиции музея атеизма, а студия «Союзмультфильма» переехала туда в 1940-х годах. Минувшей осенью она перебралась на улицу Академика Королева.

О возможной передаче здания бывшего Никольского храма в безвозмездное пользование РПЦ сообщал в октябре сам руководитель Росимущества, выступая перед депутатами Государственной думы. На тот момент соответствующий указ уже был подписан.

Подобные процедуры регламентируются федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», действующим с 2010 года.

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