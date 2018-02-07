Число больных норовирусом в Пхенчхане за сутки выросло более чем вдвое

В будущей олимпийской столице — южнокорейском городе Пхенчхане, где 9 февраля должна состояться церемония открытия Олимпиады, — свирепствует норовирус: если накануне, по сообщениям оргкомитета ОИ-2018, количество заболевших составляло 32 человека, сегодня оно выросло еще на 54 больных и достигло 86 случаев.

Трое из тех, у кого медики диагностировали норовирус, занимались приготовлением пищи в заведениях общественного питания медиадеревни, передает AFP со ссылкой на сообщение директора южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний Кима Хюнь Юня. Поскольку вирус передается главным образом через воду и продукты, скорее всего, источником заражения стал кто-то из работников кухни.

«Самое главное, что случаев заражения спортсменов не зафиксировано. Мы делаем все возможное, чтобы предупредить возможное заражение, которое может помешать им выступить на Играх», — заверил Юнь.

От работы уже отстранены и отправлены на карантин свыше 1,2 тысячи сотрудников организации, которой вверена охрана правопорядка на пхенчханской Олимпиаде. На замену им власти Южной Кореи прислали 900 солдат, которые будут охранять Игры до тех пор, пока гражданские охранники не будут признаны здоровыми и освобождены от карантина.