Росгвардия получила новые нарукавные знаки отличия

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов подписал приказ, утверждающий нарукавные знаки различия для подразделений возглавляемых им нацгвардейцев. Текст документа, состоящий из 368 страниц, опубликован сегодня на портале правовой информации.

В приказе подробно описаны утвержденные образцы знаков различия Росгвардии и приведены рисунки, причем на каждый знак даны два варианта — для парадного мундира и полевой формы. Отличия имеются и в зависимости от округа. Например, Нацгвардия Северо-Кавказского федерального округа, согласно приказу, будет носить на рукаве «два скрещенных кинжала клинками вверх».

Центральный аппарат Росгвардии будет отмечен нарукавным знаком в виде «грифона золотистого цвета, держащего в лапах щит и меч», а Главное управление специального назначения — «кулаком, сжимающим горизонтально расположенный автомат» и «окрыленный меч».

Напомним, российская Национальная гвардия появилась 5 апреля 2016 года, она подчиняется непосредственно главе государства и была учреждена президентским указом на базе Внутренних войск МВД РФ в составе ОМОНа и СОБРа территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана). Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию, ранее руководил охраной Владимира Путина.