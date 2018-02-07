Госдума приняла закон об оплате госуслуг в МФЦ

Закон, разрешающий многофункциональным центрам (МФЦ) принимать оплату государственных и муниципальных услуг, прошел третье — окончательное — чтение в Государственной думе, передает РИА Новости.

Согласно этому документу, МФЦ наделяются полномочиями по приему денег «от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами», говорится в пояснительной записке к тексту закона.

Его авторы считают, что введение возможности оплачивать госуслуги через многофункциональные центры позволит «улучшить условия исполнения регулируемых Налоговым кодексом платежей» и окажет положительное влияние «на администрирование доходов бюджетной системы».