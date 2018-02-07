Греф отказал майнингу в высокой доходности

Глава Сбербанка Герман Греф на всероссийском конкурсе «Лидеры России» признался, что его «примитивный» майнинг криптовалют не интересует, и его банк им не занимается, сообщает РБК.

Он сообщил, что существует не менее десятка других объектов инвестирования с большей доходностью. Однако, по словам Грефа, сотрудников Сбербанка часто ловят за майнингом на рабочем месте с использованием оборудования банка.

Ранее Герман Греф призывал не запрещать криптовалюту в России, так как ее становление является частью гигантской новой технологии, которую пока никто не в состоянии осознать.