СМИ узнали о возможном голосовании Путина в Крыму на выборах

Российский лидер Владимир Путин впервые за все время своего пребывания у власти может проголосовать на выборах президента РФ не в Москве — а до этого с 2000 года он голосовал на одном и том же избирательном участке, в здании РАН на Ленинском проспекте.

Однако, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, 18 марта (в день голосования) планируется посещение Севастополя главой государства.

Правда, один из собеседников издания уточнил, что, хотя предвыборная поездка в Крым действительно запланирована, к 18 марта Путин собирается уже вернуться в Москву.

«Рассматриваются сценарии, по которым Владимир Путин проголосует либо в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов, либо в регионе, где может быть низкая явка избирателей», — цитирует слова своего источника газета.

Она также напоминает, что 18 марта — это не только дата голосования на президентских выборах, но и годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этом регионе выборы президента РФ проходят впервые.