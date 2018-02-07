Замглавы минздрава Татарстана найдена мертвой под домашним арестом

Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Шишмарева, которую в минувшую субботу поместили под домашний арест в рамках следствия по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, была найдена мертвой в собственном доме, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно на состоявшемся в субботу заседании Советского районного суда Казани, следствие располагает данными о том, что в 2015-2017 годах Шишмарева от лица республиканского Минздрава заключила более 300 договоров о проведении курсов повышенной квалификации для сотрудников медицинских учреждений (в основном, бухгалтеров).

Контрагентом по договорам выступала 46-летняя преподавательница Казанского университета, доктор наук, заведующая кафедрой Управления человеческими ресурсами Елена Фахрутдинова — подруга Шишмаревой.

Договоры были заключены на общую сумму в 8 млн рублей, из которых около 5 млн рублей, как утверждают представители следственных органов, «осели» на личных счетах Фахрутдиновой, пишет KazanFirst. В суде присутствовали обе женщины, они являются фигурантками дела и проходят по нему в качестве подозреваемых.

«Объем выделяемых для курсов часов был слишком велик и работники ходили на занятия без особого желания, а лекции проводились по завышенной цене», — цитирует казанское издание протокол допроса директора Института повышения квалификации, в котором по указанию Шишмаревой проводились курсы для сотрудников медучреждений.

Следователь просил заключить Шишмареву под стражу, однако суд решил ограничить меру пресечения домашним арестом, сообщал ранее «Коммерсантъ». По тому же делу в республиканском минздраве проводились обыски с выемкой документов, в них принимали участие сотрудники МВД и ФСБ.

Елена Шишмарева работала в системе здравоохранения около 30 лет, заместителем министра здравоохранения Татарстана стала в мае 2011 года, после чего начала курировать экономический блок, включая бухгалтерию.