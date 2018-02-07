В России может появиться единый идентификатор гражданина

Центробанк подготовил дорожную карту «Основных направлений развития финтеха на 2018-2020 гг.», в которой сообщает о необходимости создания сквозного идентификатора гражданина. Об этом «Ведомостям» сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она отметила огромное количество уже существующих идентификаторов (СНИЛС, номер свидетельства о рождении, номер паспорта) и отсутствие единого, который поможет операционисту найти полную информацию о конкретном жителе страны.

«Мы хотим, не обременяя потребителя, связать эти идентификаторы между собой. Это не будет новый идентификатор, поскольку это потребует создания новой системы», — объяснила изданию Скоробогатова.

Сам потребитель не будет видеть собственный идентификатор, так он будет представлять собой технологическую связку на уровне разных систем.

Скоробогатова предположила, что совместная работа по внедрению этого идентификатора с Минкомсвязи и Минфином займет около двух лет.