Боевик с позывным «Кастро» приписал себе выстрел по Су-25

Специализирующийся на освещении деятельности террористов Telegram-канал Directorate 4 процитировал заявление сирийской группировки «Джейш Идлиб Хур» — о том, что российский штурмовик Су-25 был сбит ее боевиками, а не запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (она ранее взяла на себя ответственность за гибель самолета). В нападении на пилота призналась входящая в состав «Сирийской свободной армии» группировка «Джейш ан-Насер».

Источником информации стала организация независимых сирийских журналистов Northern Syria Observer, один из участников которой, как он утверждает, взял интервью у боевика «Джейш Идлиб Хур» по имени Махмуд Хадж Исмаил с позывным «Кастро». Этот боевик заявил, что именно он попал в Су-25 — причем не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), как сообщали СМИ и представители запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», а из зенитной установки ЗУ-23-2. «Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России», — цитирует своего источника журналист NSO.

Кроме того, «Кастро» заявил, что этот Су-25 стал уже пятым по счету военным самолетом, который якобы удалось сбить его группировке. Из других предположительно сбитых бортов он назвал некий Ил, однако ранее информации о потере такого самолета нигде не приводилось.

Напомним, российский Су-25 был сбит 3 февраля над сирийской провинцией Идлиб, когда патрулировал одноименную зону деэскалации. Пилоту Роману Филипову удалось катапультироваться, но после приземления он оказался окружен боевиками, вступил с ними в перестрелку, а потом подорвал себя гранатой. Ему посмертно присвоено звание Героя России.