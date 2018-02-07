В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека

В результате сильного землетрясения в восточной части Тайваня погибли четыре человека, 145 пропали и 225 получили ранения, сообщает Центральное информационное агентство.

В эпицентре было зарегистрировано 104 повторных подземных толчка магнитудой до 6, очаг залегал на глубине 10 км в у береговой зоны уезда Хуалянь.

В зоне бедствия, помимо частных зданий, обрушились три этажа 11-этажной гостиницы Marshal Hotel, повреждены два моста и дорога.

По имеющимся данным, граждане Российской Федерации не пострадали.