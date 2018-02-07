07 февраля 2018, 08:38
В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека
В результате сильного землетрясения в восточной части Тайваня погибли четыре человека, 145 пропали и 225 получили ранения, сообщает Центральное информационное агентство.
В эпицентре было зарегистрировано 104 повторных подземных толчка магнитудой до 6, очаг залегал на глубине 10 км в у береговой зоны уезда Хуалянь.
В зоне бедствия, помимо частных зданий, обрушились три этажа 11-этажной гостиницы Marshal Hotel, повреждены два моста и дорога.
По имеющимся данным, граждане Российской Федерации не пострадали.
Два человека погибли и 188 пострадали в результате мощного землетрясения на Тайване, -сообщает центральное телевидение Китая https://t.co/T4CsZBy0CV pic.twitter.com/RmW0XVUmVm— Эхо Москвы (@EchoMskRu) 6 февраля 2018 г.
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