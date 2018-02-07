Законопроекты о продлении налоговой амнистии прошли второе чтение в ГД

На состоявшемся сегодня, 7 февраля, заседании Государственной думы, во втором чтении был принят пакет законопроектов, предусматривающий проведение налоговой амнистии в период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

«Скажу по поправкам, которые у нас есть к этому закону. Это все чисто технико-юридические и лингвистические правки», — приводит «Интерфакс» комментарий председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Авторами законопроектов, продлевающих налоговую амнистию в РФ, выступили депутаты Андрей Макаров и Павел Крашенинников («Единая Россия»), Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и Алексей Диденко (ЛДПР).

Основной законопроект предусматривает продление гарантий для тех, кто воспользовался возможностью декларирования на первом этапе действия налоговой амнистии — с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года (они могут повторно предоставлять декларацию в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России на втором этапе действия амнистии). Кроме того, он разрешает распространять амнистию на счета в зарубежных банках, открытые до 1 января 2018 года и закрытые к моменту подачи декларации.

Также авторы законопроектов предлагают внести в Налоговый кодекс (НК) РФ поправки по налогообложению прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций, продлить предельные сроки ликвидации КИК до 1 марта 2019 года и освободить от налогов любые доходы физического лица, которые оно получает при ликвидации закрытой до 1 марта 2019 года контролируемой иностранной компании в денежной и натуральной форме.