Uber и «Яндекс.Такси» закрыли сделку по слиянию бизнесов

Сделка по объединению сервисов Uber и «Яндекс.Такси» считается закрытой, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы «Яндекса». В новую компанию вложено 225 млн долларов от Uber и 100 млн долларов от «Яндекса», с этими средствами на ее балансе насчитывается 400 млн долларов, а совместный бизнес оценивается более чем в 3,8 млрд долларов (это чуть выше предыдущей оценки — 3,7 млрд долларов).

Сделка заключалась на следующих условиях: 59,3% получил «Яндекс», 36,9% досталось компании Uber, а 3,8% получили сотрудники. Возглавит совместную компанию бывший руководитель «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, а в совет директоров войдут четыре «делегата» от «Яндекса» — председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, глава и основатель Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.

Uber представлен в совете директоров новой компании вице-президентом по корпоративному развитию Кэмероном Поэцшером, главой компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Пьером-Димитрием Гор-Коти и главой международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

Пользователям по-прежнему будут доступны оба мобильных сервиса заказа машин — и «Яндекс.Такси», и Uber, слияние затронет только таксопарки и водителей, которые перейдут на общую технологическую платформу. Параллельно с сервисом пассажирских перевозок новая компания планирует активно развивать услуги по доставке еды («Яндекс.Такси» уже создал «дочку» для этого — ООО «Яндекс.Еда», в состав которого войдет аналогичный сервис UberEATS и недавно купленный компанией Foodfox).

Напомним, договоренность о сделках, в рамках которой «Яндекс» и Uber решили объединить свои сервисы по онлайн-заказам пассажирских перевозок в РФ, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане и Грузии, была достигнута в июле. Одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России было получено в ноябре.