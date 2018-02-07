Московское метро восстановило работу автоматов по продаже билетов

В Московском метрополитене восстановлена работа автоматов по продаже билетов, сообщается в Telegram-канале подземки. В сообщении уточняется, что обстоятельства случившегося сбоя сейчас устанавливают специалисты.

«Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства. Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего», — пояснили в пресс-службе метро.

Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем. — Московское метро (@MetroOperativno) 7 февраля 2018 г.

Ранее стало известно, что в работе автоматов, которые являются одним из способов покупки билетов для проезда в московском метро и пополнения баланса транспортных карт «Тройка», произошел сбой. Кассам пришлось работать в усиленном режиме.

«Московский метрополитен прилагает все усилия к тому, чтобы избежать очередей. Кассы работают в усиленном режиме - открыты все окна. На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы», — сообщала пресс-служба подземки.

В ее последнем сообщении говорится, что выводы, которые сделают специалисты по итогам нынешней проверки, будут в дальнейшем использованы для предотвращения подобных неполадок.