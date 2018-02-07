Тиллерсон предрек попытку России вмешаться в выборы в Конгресс

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия попытается вмешаться в ход промежуточных выборов в Конгресс США.

Он посетовал, что правительство плохо подготовлено к таким попыткам, в то время как Россия постоянно адаптируется к новым методам защиты и найдет способ это сделать, если захочет.

«Мне кажется важно продолжить доносить до России: "Эй, думаешь, мы не видим, что ты делаешь. Мы видим, и тебе нужно остановиться. В противном случае, сама продолжишь навлекать на себя последствия"», – подчеркнул Тиллерсон.

О возможной попытке России повлиять на выборы в Конгресс ранее заявлял директор ЦРУ Майк Помпео. Он пообещал ей «успешно» сопротивляться и предположил, что она не будет значительной.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 6 ноября 2018 года