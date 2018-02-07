Врио главы Дагестана назначил нового и.о. премьер-министра

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о том, чтобы «в соответствии с п. 1 ст. 78 Конституции РД» назначить председателем правительства республики бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова. Его кандидатуру на состоявшейся сегодня внеочередной сессии поддержали депутаты дагестанского Народного собрания, напоминает «Интерфакс».

Указ о назначении Здунова и.о. премьер-министром Дагестана вступает в силу с сегодняшнего дня. «Необходимо создать новый образ государственных служащих, возвратить доверие людей к власти. Поэтому требуется не только обеспечить бесперебойную работу и подключение к объектам жизнеобеспечения людей в Республике Дагестан, выполнение госпрограмм, но и добиться качественного выполнения взятых на себя обязательств и качественной дисциплины», — прокомментировал назначение сам Здунов, выступая в Нацсобрании.

По его словам, под его руководством правительство, созданное преимущественно из «местных кадров», будет работать по плану своих предшественников, поскольку он был одобрен депутатами Национального собрания. Однако по каждому из входящих в план направлений новые министры составят «отдельный предметный план». «Все хотят видеть безопасный, сильный, надежный, комфортный регион. Будем работать с теми, кто хочет, чтобы земля процветала», — цитирует Здунова ТАСС.

И.о. дагестанского премьера обещал уделить повышенное внимание развитию туризма, в котором у республики есть значительный потенциал, и спорта, поскольку борцы из Дагестана сейчас являются одними из лучших по России. Кроме того, Здунов считает необходимым формировать «социальные лифты для талантливой молодежи», принимать меры поддержки старшего поколения и в целом работать по всем направлениям социальной политики.

При этом новый глава правительства Дагестана не намерен забывать опыт своей предыдущей должности (он занимал пост министра экономики в кабмине Татарстана) и анонсировал фокусировку на развитии и легализации бизнеса с привлечением в республику новых инвесторов для «возрождения имиджа Дагестана как надежного и безопасного региона, комфортного для ведения бизнеса». В числе преимуществ региона Здунов отметил «наличие портовой инфраструктуры» и границ с несколькими государствами. По его словам, эти географические условия «создают уникальные, но пока не реализованные возможности для развития экспорта», о которых другие регионы могут только мечтать.

В числе приоритетов, основанных на татарстанском опыте работы, Здунов назвал «развитие инфраструктуры, и общественной, и производственной», «прозрачность госзакупок» и «прозрачность и правильность уплаты налоговых платежей».

Напомним, предыдущий и.о. премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов с его заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также бывшим министром образования региона Шахабасом Шаховым были задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (95 млн рублей). Чиновников этапировали в Москву, где предъявили обвинения.

Впоследствии врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ об отставке правительства. В госструктурах республики продолжаются обыски с выемкой документов, дагестанским чиновникам запрещено выезжать из России до окончания проверок.