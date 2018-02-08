CAS зарегистрировал две коллективные апелляции россиян к МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал две коллективные апелляции российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отказе российским спортсменам в участии в Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз суда.

Первую апелляцию подали Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев. Вторая апелляция подана со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгения Жукова, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца.

В обоих случаях заявители просят CAS отменить решение МОК и позволить спортсменам участвовать в ОИ-2018.

Выездная панель CAS уже начала рассмотрение апелляций россиян, ранее их подали 45 человек — 45 спортсменов и двое тренеров. Ожидается, что решение будет вынесено до церемонии открытия Игр, которая состоится 9 февраля. Представители CAS отмечали, что удовлетворение апелляций будет означать автоматическое разрешение россиянам участвовать в Олимпиаде.