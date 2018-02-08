Коалиция США в Сирии нанесла удар по проправительственным войскам

Находящаяся в Сирии международная коалиция во главе с США заявила, что штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) подвергся нападению проправительственных вооруженных формирований. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), в ответ был нанесен авиаудар.

«Защищая силы коалиции и партнеров, коалиция нанесла удары по атакующим войскам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в миссии по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России)», — сказано в заявлении.

Собеседники телеканала CNN утверждают, что пока американские военные точно не знают, кто именно был в числе нападавших. Сейчас проверяется, не было ли на их стороне россиян. Источник телеканала сообщил, что пострадавших в результате нападения среди военных США нет.